Andreas Christensen var kun nogenlunde tilfreds med både resultatet og egen præstation i opgøret mod Napoli.

FC Barcelona og Napoli spillede 1-1 i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League, efter en kamp som aldrig blev voldsomt underholdende.

De spanske gæster havde Andreas Christensen med i de første 85 minutter, og han stod da også med en lunken følelse efter kampen.

- Vi ville gerne have haft mere, og det kunne vi måske også godt have fået, men det er okay. 1-1 er ikke fremragende, men det er okay at tage med, siger han til Viaplay efter kampen.

Til gengæld var han ærgerlig over, hvordan han og holdet kom ud efter pausen.

- Vi snakkede om, at vi skulle starte stærkt i anden halvleg, men det gjorde vi ikke. Vi kom lidt på hælene, men vi arbejdede os tilbage, og så var det lidt frem og tilbage til sidst, siger han.

Andreas Christensen spillede på den centrale midtbane i hele kampen, som han har gjort ved et par lejligheder på det seneste. En opgave, han løste nogenlunde ifølge ham selv.

- Min rolle var at dække zonerne og lukke rummene og sørge for, at vi havde balance hele tiden. Det fungerede egentlig okay, synes jeg. På bolden var det ikke fremragende for mig i dag. Faktisk var det halvskidt, hvis jeg selv skal sige det, siger han.

Napoli skiftede midtvejs i anden halvleg Christensens landsmand og landsholdskammerat Jesper Lindstrøm ind.

Han var med i opspillet til udligningen, og han var udmærket tilfreds med kampen, som var den første under den nye træner Francesco Calzona.

- Vi har i tidligere kampe måske stået lidt for lavt, så når vi erobrede bolden, var vi for langt tilbage, siger Lindstrøm til Viaplay.

- Vi er et spillende hold og vil gerne have bolden, men nogle gange er det lettere at lave mål, hvis man erobrer bolden højt. Og det fungerede bedre i dag selv mod et hold som Barcelona.

Der er returopgør i Barcelona 12. marts.

/ritzau/