Andreas Christensen har været en sikker skanse i det danske forsvar under Kasper Hjulmand, men mod San Marino var Barcelona-spilleren på bænken.

Den elegante midterforsvarer er først kommet i omdrejninger her på det seneste efter skadesudfordringer, og derfor var catalanerne ikke meget for at se ham i aktion mod miniputten.

»Jeg har det godt, men jeg tror, at der fra klubbens side har været klar besked om, at jeg skulle side over i den første kamp,« siger Christensen og fortsætter:

»Jeg spillede mine første 90 minutter i weekenden, så jeg tror, det er for ikke at spille to kampe på så kort tid.«

Han fornemmer dog, at Hjulmand havde samme plan i hovedet for at spare på den danske profil – uanset Barcelonas ønske.

»Jeg tror, der var stor chance for, jeg ikke skulle have spillet alligevel, jeg har på fornemmelsen, han havde truffet et valg om det,« siger han.

Det kriblede dog alligevel i Christensen, der så på i et fyldt og feststemt Parken. Siden sin debut på A-landsholdet i 2015 er det blevet til 64 kampe.

Og Barcelona-spilleren havde håbet på at have lidt flere på cv'et.

Han mener, at han kunne have haft endnu flere A-landskampe - især under tidligere landstræner Åge Hareide.

»Det er da irriterende at misse sådan en landskamp, og jeg føler også, at jeg missede mange under Åge, som jeg selv følte, jeg skulle have spillet. Jeg tror også, at jeg er heldig med VM i 2018, for det er ikke sikkert, jeg ville have spillet, hvis der ikke var skader. Men jeg kan stadig nå rigtig mange, og det er altid et mål at få landskampe,« siger han.

Danmark møder Finland på udebane søndag klokken 18 i den meget tætte EM-kvalifikation.