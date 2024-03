Det kunne være gået helt galt i byen Dale i norske Vaksdal tidlig onsdag morgen.

For byens naturskønne fodboldbane, der normalt er hjemmebane for det lokale fodboldhold Dale IL, er blevet ramt af et voldsomt stenskred.

Det har medført, at to kæmpe sten på næsten 270 ton er landet direkte på fodboldbanen.

Lokale myndigheder er lykkelige for, at ingen er kommet til skade.

Den lokale fodboldbane er nu lukket efter det her choksyn. Foto: Vaksdal kommune Vis mere Den lokale fodboldbane er nu lukket efter det her choksyn. Foto: Vaksdal kommune

Det skete omkring klokken fire natten til onsdag, at stenene væltede ned over banen.

»Jeg er lykkelig for, at det skete om natten, og at der ikke var nogen i nærheden. Det må vi bare være glade for,« siger borgmester i Vaksdal Hege Eide Vik til VG.

Brede Tjønneland, der er koordinator i det lokale brandvæsen, blev vækket af larmen.

»Det skal jeg love for. Jeg vågnede af det. Det var næsten som, at der kørte ti godstog forbi soveværelsesvinduet,« siger han ifølge samme medie.

Stenskredet var så voldsomt, at lokale vågnede af det. Foto: Vaksdal kommune Vis mere Stenskredet var så voldsomt, at lokale vågnede af det. Foto: Vaksdal kommune

Han vurderer, at de to sten er på størrelse med to-tre personbiler.

Fodboldbanen er nu lukket af for brug, mens der findes en løsning på at få stenene fjernet.