Den danske landsholdsspiller Nicoline Sørensen indstiller fodboldkarrieren i en alder af 26 år.

Det oplyser hendes klub, Everton, på sin hjemmeside, ligesom hun selv har annonceret det på sin Instagram-profil.

Helt præcist stiller Nicoline Sørensen støvlerne på hylden, når Everton går på julepause.

»I dag har jeg taget beslutningen om at indstille min professionelle fodboldkarriere i slutningen af 2023. Mit løfte til mig selv har altid været at spille, så længe jeg nyder det, og det har nu nået sin ende,« skriver hun i opslaget.

Den 26-årige offensivspiller har nået at spille 54 kampe på det danske landshold, hvor hun har scoret otte mål.

»Femårige mig drømte om at spille professionel fodbold og repræsentere mit land. Jeg var heldig, for de drømme blev til virkelig,« skriver Nicoline Sørensen videre i opslaget.

Den 26-årige landsholdsspiller fortæller også, at hun har elsket alle de timer, som er blevet lagt i drømmen, og at intet kom til at slå den følelse, som det var at lykkedes med den drøm.

»Men som vi går gennem livet, ændres vores motivationer, perspektiver og passion - og jeg tror, det er en naturlig del af livet,« slutter hun med at skrive i Instagram-opslaget.

Flere klub- og landsholdskammerater har reageret på den danske stjernes pludselige udmelding.

'Respekt. Du er sej,' skriver landsholdskollegaen Signe Bruun.

Katrine Veje, der både er holdkammerat med Nicoline Sørensen i Everton og på det danske landshold, har reageret med en sende et hjerte.

'En gang blå, altid blå. Tak skal du have, Nico,' skriver Everton til opslaget.

Landstræner Andrée Jeglertz har haft Nicoline Sørensen med i sine første trupper som landstræner for Danmark, men må nu klare sig uden offensivspilleren.

»Jeg har stor respekt for Nicolines beslutning. Hun har været en vigtig spiller på holdet igennem mange år, og vi kommer til at savne hende både på og uden for banen. Vi ønsker Nicoline alt det bedste i fremtiden,« siger Jeglertz ifølge fodboldlandsholdenes profil på X.

Nicoline Sørensen har tidligere i karrieren tørnet ud for FC Rosengård, Brøndby Linköping og senest Everton, hvor hun søndag var på banen i en 2-2-kamp mod Bristol City.

Hvad hun skal lave, når karrieren er slut inden længe, melder historien endnu intet om.

I sit Instagram-opslag takker hun sine klubber, medspillere, trænere, fans og sin familie, og så vil hun i øvrigt for altid nyde tanken om sine optrædener i rødt og hvidt.