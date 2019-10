Under et minut tog det Harry Kane at bringe sig på måltavlen.

Premier Leagues førerhold, Liverpool, fik sig noget af en overraskelse i det indlende minut, da de tog imod Tottenham søndag eftermiddag.

For efter bare 47 sekunder havde Harry Kane bragt gæsterne fra London i front.

Her sender Harry Kane bolden i nettet på Anfield. Foto: PHIL NOBLE

Med lidt hjælp fra stolpen efter en afslutning af Heung-Min Son kunne Harry Kane sende bolden i netmaskerne.

Liverpool ligger på førstepladsen i ligaen med 25 point og har endnu ikke tabt en kamp i sæsonen.

Tottenham ligger lidt længere nede i tabellen med 15 point på sjettepladsen. Modsat Liverpool har de London-klubben tabt tre kampe.

Christian Eriksen startede for øvrigt inde for Tottenham i søndagens storkamp.