Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et klubskifte, der vil sende chokbølger gennem engelsk fodbold, kan være under opsejling.

Fodboldlegenden og Manchester United-ikonet Cristiano Ronaldo kan nemlig være på vej til rivalerne fra Chelsea.

Det melder den anerkendte The Athletic-journalist David Ornstein på Twitter.

Han fortæller, at den nye Chelsea-ejer Todd Boehly i forrige uge har holdt møde med Cristiano Ronaldos superagent, Jorge Mendes, for at diskutere muligheden for et skifte, der sandsynligvis vil knuse hjerterne hos fans af Manchester United.

EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb — David Ornstein (@David_Ornstein) June 25, 2022

Cristiano Ronaldo er angiveligt frustreret over udviklingen i Manchester United, der har sagt farvel til flere spillere og har problemer med at få afløserne på plads.

Spillere som Frenkie de Jong og Christian Eriksen er blevet kæder kraftigt sammen med et skifte til 'de røde djævle', men indtil videre er det ikke lykkedes at få sikret sig nogle underskrifter.

Manchester United ansatte efter den forgangne sæson hollandske Eric ten Hag som ny manager, og angiveligt har han ingen planer om at skille sig af med den 37-årige portugiser.

Ronaldo har spillet 226 kampe for United – og scoret 102 mål.