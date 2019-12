Den norske fodboldspiller Erling Braut Haaland skifter til Borussia Dortmund.

Det skriver den tyske bundesligaklub på sin hjemmeside.

Dermed skal han nordmanden være holdkammerat med de danske spillere Jacob Bruun Larsen og Thomas Delaney i den tyske storklub.

Angriberen har fået en kontrakt, der løber til sommeren 2024, og han skifter fra RB Salzburg med nærmest øjeblikkelig virkning.

Borussia Dortmund skriver på sin hjemmeside, at den norske angriber støder til sine nye holdkammerater allerede 3. januar på træningslejr i spanske Marbella.

»Trods flere tilbud fra absolutte topklubber fra hele Europa har Erling Haaland besluttet sig for at de sportslige udfordringer i BVB og de perspektiver, vi har stillet ham i udsigt,« siger den tyske klubs forretningsordfører Hans-Joachim Watzke.

Den 19-årige Erling Braut Haaland har imponeret stort i løbet af efteråret. Ikke mindst i Champions League hvor han scorede otte mål i seks gruppekampe. I den østrigske liga blev det til 16 mål i 14 kampe.

»Vi ser alle frem til at arbejde med en ambitiøs, atletisk og fysisk stærkt midterangriber, der har en udtalt målinstinkt og imponerende fart - som vi gerne vil videreudvikle i Dortmund,« siger Dortmund-sportschef Michael Zorc.

Den norske angriber har på grund af sit prægtige 2019 været på tale i klubber som Juventus og Manchester United. Men det blev altså Borussia Dortmund, som løb med hans underskrift. Den blev sat i dag, søndag.

»Jeg glæder mig,« som han siger i en lille video på den tyske klubs hjemmeside.

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019

Opdateres...