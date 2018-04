De har set lidt af hvert i Liverpool. De har set et lille band ved navn The Beatles bryde igennem lydmuren og overtage verden med udgangspunkt ved Merseyside. Og de har på en enkelt halvleg set deres lokale fodboldhold vende 0-3 til 3-3 og en efterfølgende sejr i Champions League-finalen mod en flok italienske stjerner.

Nu – 55 år efter Beatles’ gennembrud og 13 år efter miraklet i Istanbul – gnider de sig igen i øjnene i det fodboldgale nordvestlige hjørne af England. Sent onsdag aften fik de endnu en enestående oplevelse serveret. Og igen blev sølvfadet båret ind af byens rødklædte fodboldhold, da Jürgen Klopps mandskab storsejrede med de på forhånd helt igennem usandsynlige cifre på 3-0 over de kommende engelske mestre fra nabobyen Manchester.

Inden klokken blev 20.45 onsdag aften var Manchester City en af storfavoritterne til at vinde hele Champions League. Pep Guardiolas hold af trold- og arbejdsmænd har taget ikke bare England - men hele Europa - med storm i denne sæson. Men i den første af to rent engelske Champions League-kvartfinaler røg de lyseblå ind i en Liverpool-orkan af historiske dimensioner.

Med den epokegørende sejr har Liverpool fundet billetten til semifinalen som det eneste engelske mandskab. De har også lagt billetten i indkøbskurven, fundet frem til betalingssiden og indtastet samtlige kreditkortoplysninger. De mangler egentlig bare at trykke ’køb’, før billetten er deres. Det skal de gøre på Etihad Stadium i Manchester i næste uge, efter en hjemmesejr kun en Liverpool-jubeloptimist kunne have forudset.

Manchester City åbnede helt som ventet kampen i fuld kontrol og med bolden for fødderne. Men det varede ikke længe. På magiske tyve minutter blev alle forventninger om City-dominans og Guardiola-genialiteter knust i et Liverpool-powershow af en anden verden.

Liverpool-topscorer Mohamed Salah sendte fansene på Anfield direkte ’op ad åen’, da han efter 12 minutters spil udnyttede en fejl i City-forsvaret til at sætte første stød ind. Herefter gik Anfield fra at være på kogepunktet til at bulderkoge. Med et drømmehug fordoblede Alex Oxlade-Chamberlain hjemmeholdets føring og sendte Jürgen Klopp i ekstase og Pep Guardiola på randen af opgivelse.

Pep Guardiola kan meget vel være verdens bedste fodboldtræner. Men med Jürgen Klopp i det andet ringhjørne, har den højt besungne City-træner en tendens til at ende på randen af knockout. Som den eneste træner har Klopp en positiv rekord mod den tidligere FC Barcelona- og Bayern München-boss. Det har han stadig efter onsdagens øredøvende kæberasler. Den karismatiske tysker har nu vundet syv af de 13 gange, han har været i ringen mod manden, der i en hel fodboldverden regnes for sværvægteren over dem alle.

Det har Klopp til dels, fordi Sadio Mané efter en halv times spil scorede det forjættede tredje mål. Målet, der fik det til at koge over i fodboldkatedralen ved Stanley Park. Når Liverpool er impliceret, har 3-0 det med at være ’den farligste føring’, men senegaleserens hovedstødsscoring blev ikke indledningen på endnu et historisk comeback med Liverpool i den ene eller anden rolle.Tværtimod.

Hvor første halvleg fik øjnene til at trille ud af øjenhulerne og hænderne til at søge mod håret i rendyrket vantro, blev de sidste 45 minutter mere 'realistiske'. Gæsterne fra City trykkede til tider på, men Pep Guardiolas spillere fandt aldrig den melodi, der har i denne sæson har gjort dem til et fodboldband på Beatles-niveau.

Men nej. Der er kun ét The Beatles, der er kun ét Anfield og der er kun ét Liverpool FC. Onsdag aften gik det hele op i højere enhed. Det blev aftenen, hvor Liverpool slagtede Manchester City og Jürgen Klopp knockoutede Pet Guardiola. Vi fik en aften, vi sent glemmer, da Cristiano Ronaldo tirsdag aften ødelagde Juventus med et saksespark fra en anden planet. 24 timer kom vi ikke ned på jorden igen. Slet ikke.

Gudskelov for det. Og gudskelov for Champions League.

