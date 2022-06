Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ungarns landshold og deres medrejsende fans føler sig næppe velkomne til aftenens kamp mod England.

For da holdene stillede til start i aftenens Nations League-kamp var der masser af larm under den ungarske nationalhymne.

Ifølge The Sun og Sky Sports råbte flere engelske fans således hånende tilråb mod ungarerne og anklagede dem blandt andet for at være racister.

Det fik ifølge The Sun arrangørerne til at spille lydeffekter oveni den ungarske nationalhymne, så tilråbene fra de engelske fans ikke fremstod lige så tydelige.

Foto: PAUL CHILDS Vis mere Foto: PAUL CHILDS

Årsagen til den noget lunkne velkomst på stadionet Molineux i Wolverhampton findes i, at Ungarn tidligere er blevet straffet for, at landets fans har vist diskriminerende adfærd - blandt andet mod England i september.

For Ungarn kostede det tre hjemmekampe uden fans, men da England for nylig var på besøg i Ungarn var en masse ungarske børn i stedet til stede, da FIFAs regler tillader, at børn kan komme ind til kampe, der ellers er lukket for tilskuere.

Her lød der masser af buhen ned mod de engelske spillere, da de i sympati med anti-racisme valgte at knæle inden kampen.

Ungarernes buhen fyldte efterfølgende stort i de engelske medier - og det er formentlig også noget af det, der ligger til grund for aftenens hændelser.

Den engelske landstræner, Gareth Southgate, sagde efter kampen i Ungarn om børnenes buhen:

»Det er derfor, at vi gør det. Vi prøver at uddanne folk rundt om i verden. Jeg har ingen idé om, hvordan folk kan finde på at buhe af den gestus,« sagde Southgate blandt andet.

Mens de engelske fans - der er tilbage efter to engelske hjemmekampe uden fans - ikke bød Ungarn særligt velkomne, så så det bedre ud på banen for ungarerne.

De vandt nemlig utrolige 4-0 og tildelte England det største hjemmenederlag siden 1928.