Gareth Southgate, Englands landstræner, har fortsat stor tiltro til sit mandskab trods nederlag til Island.

Englands landstræner, Gareth Southgate, har ikke tænkt sig at ændre sine planer for EM efter fredagens chokerende hjemmebanenederlag på 0-1 til Island.

Det fortæller han blot lidt over en uge inden starten på slutrunden i Tyskland.

- Vi havde en række store chancer, som vi normalt ville score på, og så havde kampen set noget anderledes ud, siger han.

- På den anden side skal det ikke dække over, at en række mangler blev tydeliggjort i aften, og fra det perspektiv har jeg lært meget fra kampen, siger Gareth Southgate.

Den tidligere AGF'er Jon Dagur Thorsteinsson scorede kampens ene mål efter 12 minutter.

England, der stillede med en blanding af forventede startere og reserver, kom tæt på at score flere gange.

Men stjerner som Harry Kane og Phil Foden misbrugte flere store forsøg.

England møder 16. juni Serbien i sin åbningskamp ved EM. Fire dage senere venter Danmark i Frankfurt.

- Det kommer ikke til at blive nemt for os, bare fordi vi har en talentfuld trup - sådan er fodbold ikke.

- Man er nødt til at være perfekt i samtlige af kampens aspekter for at vinde på det her niveau, og det var vi langt fra i aften, siger Southgate.

Det er ikke første gang, at Island har chokeret det engelske landshold.

I 2016 sendte islændingene England ud af EM i Frankrig med en 2-1-sejr i ottendedelsfinalerne.

Det var under daværende landstræner Roy Hodgson, der kort efter blev erstattet af netop Southgate.

Fredag blev englænderne buhet af banen, efter hvad flere havde forventet ville blive en magtdemonstration.

- Jeg forstår det fuldt ud. Vi spillede ikke godt nok til at skabe begejstring, siger Southgate.

