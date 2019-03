De har været sikre kort i Tysklands landsholdstrup gennem en årrække, men nu er landsholdskarrieren slut for Jérôme Boateng, Mats Hummels og Thomas Müller.

I hvert fald så længe Joachim Löw er landstræner.

Det meddeler Löw tirsdag gennem en pressemeddelelse fra det tyske fodboldforbund.

»Jeg vil gerne takke Mats, Jérôme og Thomas for mange succesfulde, ekstraordinære og unikke år,« siger Löw.

Müller og Hummels til træning med det tyske landshold. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Müller og Hummels til træning med det tyske landshold. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

»Nu er det tid til at sætte kursen mod fremtiden. Vi vil give holdet et nyt udtryk.«

»Jeg er overbevist om, at det er det rigtige skridt. De unge vil få den plads, de har brug for i forhold til at vokse. Nu er det tid, til at de tager ansvar,« lyder det fra landstræneren.

Alle tre var med på holdet, da Tyskland i 2014 vandt VM i fodbold efter en finalesejr over Argentina på 1-0.

Forinden havde Tyskland udraderet værtsnationen, Brasilien, i semifinalen med hele 7-1.

Jerome Boateng og Mats Hummels skal ikke længere udgøre stopperpar i det tyske forsvar. Foto: Patrik STOLLARZ Vis mere Jerome Boateng og Mats Hummels skal ikke længere udgøre stopperpar i det tyske forsvar. Foto: Patrik STOLLARZ

De tre var imidlertid også med, da Tyskland højst overraskende røg ud af gruppespillet ved VM i Rusland sidste år.

Löw rejste til München for at overbringe dem beskeden om sin beslutning, før forbundet offentliggjorde den.

Hummels og Boateng er begge 30 år, mens Müller er 29 år. De tre spillere har spillet henholdsvis 70, 74 og 100 kampe for Tyskland.

Boateng respekterer Joachim Löws beslutning. Men han er uenig i vurderingen, skriver han på Twitter.

Bundestrainer Joachim Löw hat mir heute in einem aufrichtigen Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht weiter Teil des DFB-Teams sein werde, er in Zukunft jungen Spielern die Bühne bieten möchte und besonders im Hinblick auf die anstehenden Turniere der Mannschaft ein neues Gesicht... pic.twitter.com/D3iYQpL1Ue — Jerome Boateng (@JB17Official) 5. marts 2019

»Jeg er overbevist om, at jeg stadig kan spille på det højest mulige niveau, og at jeg vil blive ved med at gøre det.«

»Jeg har altid været ekstremt stolt af være iført Tysklands landsholdsdragt, og jeg vil aldrig glemme sommeren 2014. Jeg ville dog ønske, at afskeden havde været anderledes,« skriver midtstopperen.

Den 20. marts spiller Tyskland sin første kamp i 2019, når holdet uden de tre Bayern München-stjerner møder Serbien i Wolfsburg i testkamp.

/ritzau/Reuters