Den hollandske landstræner Louis van Gaal har fået konstateret kræft.

Det siger han i det hollandske tv-program 'Humberto' ifølge flere engelske medier – heriblandt Mirror.

Den tidligere Manchester United-manager fortæller, at det er prostatakræft, han igennem en længere periode har forsøgt at bekæmpe.

Noget, som han indtil søndag aften havde holdt skjult for spillerne på hollandske fodboldlandshold.

»I min tid som træner for landsholdet har jeg flere gange været nødt til at tage på hospitalet om natten, så mine spillere ikke fandt ud af det. Jeg troede, jeg havde det fint, men … det har jeg ikke,« siger den 70-årige træner og fortsætter:

»Jeg synes ikke, man skal fortælle folk, man arbejder med, sådan noget i starten, fordi det kan påvirke deres valg og beslutsomhed. Så jeg tænkte, at de ikke burde vide det.«

Louis van Gaal forklarer videre, at han indtil videre har gennemgået hele 25 behandlinger for at bekæmpe sygdommen.

Og det kommer han til at forsætte med, siger en optimistisk van Gaal:

»Man dør ikke af prostatakræft – i hvert fald ikke i 90 procent af tilfældene, som jeg har forstået. Men jeg har dog en ret aggressiv form for kræft.«

Undervejs i hele forløbet har det været vigtigt for ham, at offentligheden ikke kendte noget til sygdommen, understreger han søndag aften, hvor han på hollandsk tv afslører, at den kommende dokumentar om ham, LOUIS, indeholder scener, hvor han selv omtaler kræftforløbet.

Derfor var det da også kun den nærmeste familie, der vidste noget om hollænderens tilstand.

På trods af sygdommen er det stadig planen, at Louis van Gaal skal til VM i Qatar med Holland i slutningen af november.