En regulær sportsbombe er detoneret under Elfenbenskysten, der i disse dage er vært for African Cup of Nations.

Værtsnationen balancerer på kanten af et katastrofalt exit allerede i gruppespillet, men kan stadig nå at gå videre på sensationel vis.

Alligevel er cheftræner Jean-Louis Gasset blevet fyret i spidsen for Elfenbenskysten.

Det skriver mediet Le Parisien.

Beslutningen betyder, at Elfenbenskysten potentielt kan stå foran en ottendedelsfinale om ganske få dage med et chok i bagagen og uden sin cheftræner gennem mere end halvandet år.

Inden slutrunden var en Elfenbenskysten en de store favoritter til at snuppe guldet på det afrikanske kontinent – i stedet for har slutrunden været en enorm skuffelse.

På trods af en indledende 2-0 sejr mod Guinea-Bissau, tabte man herefter til Nigeria, inden holdet blev ydmyget af Ækvatorialguinea med hele 4-0.

Elfenbenskysten er derfor blevet nummer tre i gruppe A. Det spinkle håb om avancement ligger i, at de fire bedste treere ud af seks avancerer til ottendedelsfinalen.

Og det kan stadig nås. Men skæbnen er ude af værtsnationens hænder.