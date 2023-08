Brøndbys nye målmand Patrick Pentz ved, hvordan han skal charmere sig ind på vestegnen.

Først skruede han helt op under Brøndbys fanafsnit på Vejle Stadion med en sejrsgivende straffesparksredning ved 1-0 i overtiden - og efter sit første møde med de medrejsende blågule leverede han en charme-smøre, der ikke var til at misforstå:

Han er vild med Brøndby.

»Jeg har det virkelig godt nu. Man har jo lyst til at give noget tilbage til fansene, der rejser f**cking tre timer for at komme hertil. Der var totalt proppet i vores afsnit, og nu kan de rejse hjem med en sejr.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»De er vanvittige. Det er min anden udekamp, og der er fuldt hele tiden. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var vildt, at de sang mit navn,« siger Pentz, som er lejet i Bayer Leverkusen resten af sæsonen.

Han blev efter sin helterolle for første gang udsat for den såkaldte 'fenerbahce', hvor spillerne løber ud og hilser på fansene, der råber spillerens navn.

»Jeg kendte ikke til det. Jeg vidste bare, jeg skulle gøre et eller andet, så jeg måtte spørge de andre, hvad jeg skulle. Men det gav mig gåsehud. Det er det eneste, jeg kan sige.«

Og der var rigelig grund til, at Pentz fik en passende hyldest af Brøndby-fansene.

For med sin straffesparksredning blev han kampafgørende og sikrede Brøndby tredje sejr på stribe - og det skyldtes blandt andet god forberedelse inden kampen.

»I sådan en situation kan du som målmand kun vinde. Man forbliver rolig og laver måske noget lort med angriberen, der skal sparke,« siger Pentz, der afslørede, at han var mere end godt forberedt på, at German Onughka skulle sparke straffespark.

»Jeg så, at han har sparket sine sidste fem spark i det hjørne - og i sådan en situation i overtiden, så vil han ikke prøve noget. Jeg kom forberedt. Det gør jeg altid.«

Med Pentz' redning sikrede Brøndby sig altså endnu en runde på tredjepladsen i Superligaen, selvom spillet i 1-0-sejren over Vejle ikke nødvendigvis fik os til at tabe kæben.

Det kan du læse mere om i B.T.s dom over kampen lige HER.