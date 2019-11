Smask, så lå Christian Streich i græsset.

»Træneren er hellig. Det må ikke ske i fodbold,« udbrød tv-eksperten Didi Hamann.

Men det skete.

For søndagens Bundesliga-opgør mellem Freiburg og Eintracht Frankfurt eksploderede i de sidste minutter.

David Abraham (tv.) kom i infight med flere andre Freiburg-spillere efter episoden.

Her blev Freiburg-træner Christian Streich sendt omkuld af anføreren for modstanderholdet, David Abraham. Løbet over ende. Se episoden øverst i artiklen

»Der er helt sikkert frustration. Jeg går ud fra, at han får en lang karantæne nu. Jeg tror ikke, at vi ser ham igen inden jul,« lud vurderingen hos Sky fra Didi Hamann, der selv er tidligere fodboldsspiller, ifølge Bild.

Situationen eskalerede til en større omgang tumult mellem de to holds spillere, trænere og ledere - ikke mindst fordi sammenstødet fandt sted lige ud for udskiftningsbænkene.

Det hele endte (selvfølgelig) med, at David Abraham blev vist ud.

Freiburg's German head coach Christian Streich comforts Frankfurt's Argentinian defender David Abraham after getting the red card during the German first division Bundesliga football match SC Freiburg v Eintracht Frankfurt in Freiburg, western Germany, on November 10, 2019.

Også Freiburgs udskiftede Vincenzo Grifo fik det røde kort for sin rolle i situationen og tumulten.

Selv ville Freiburg-træner ikke gøre for meget ud af balladen.

»Fodbold er en kontaktsport,« sagde Christian Streich, der gav en krammer til David Abraham efterfølgende:

»Han er en emotionel type, og sikringerne sprang hos ham. Han er en ung bøffel. Jeg er 54 år.«

Freiburg vandt i øvrigt kampen med 1-0.