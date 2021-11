Den hollandske stjerne Quincy Promes er havnet i nogle seriøse problemer.

Fodboldspilleren skal således for retten i en sag om knivoverfald. Han sigtes for forsøg på manddrab.

EM-stjernen har været mistænkt for at spille en rolle i et knivoverfald mod sin fætter i næsten et år efterhånden. Nu står det klart, at han skal for retten.

Anklagemyndigheden i Holland vil ifølge nyhedsbureauet Reuters sigte ham for forsøg på manddrab og groft overfald.

Sagen handler om en episode, der fandt sted ved en familiefest i byen Abcoude i juli sidste år.

Her blev en mand stukket med kniv, og ifølge anklageren har vidner set Promes føre kniven mod personen, der er Promes' fætter. Angiveligt efter et voldsomt skænderi.

Vedkommende overlevede, men pådrog sig alvorlige knæproblemer, har anklageren forklaret.

I december sidste år blev Promes anholdt, men allerede to dage senere blev han løsladt, selv om han forblev mistænkt i sagen. Han har hele vejen nægtet at være indblandet.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for retten.

29-årige Promes spillede sidste år i Amsterdam-klubben Ajax, men skiftede i februar i år til russiske Spartak Moskva.

Tidligere i karrieren optrådte han for Sevilla, Twente og Go Ahead Eagles, mens det er blevet til 50 kampe på det hollandske landshold.

Senest var han med, da Holland røg ud af EM-slutrunden med et nederlag i ottendedelsfinalen til Tjekkiet.