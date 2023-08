Chokbølger gik tidligere på ugen igennem costaricansk fodbold.

For hvad der skulle have været et uskyldigt hurtigt dyp i en sø under en træning blev forvandlet til en tragisk ulykke.

Fodboldspilleren Jesus Lopez Ortiz mistede på tragisk vis livet, da han blev angrebet af en krokodille.

Det skriver Marca, mens dødsfaldet også blev bekræftet af fodboldspillerens klub, Deportivo Río Cañas.

Ifølge det tyske medie Bild, rev krokodillen Jesus Lopez Ortiz under vandet, og det er derfor stadig uvist, hvorvidt Ortiz døde som følge af drukning eller skader grundet det massive pres fra krokodillen.

For at få fat i liget af den costaricanske fodboldspiller måtte det lokale politi skyde krokodillen, skriver Bild.

Siden dødsfaldet har Jesus Lopez Ortiz' klub delt flere minde opslag.

'Du tager en del af alle med dig. I dag var en svær dag, og vi vil huske dig i de mange facetter af dit sportsliv som både træner, spiller, men også som far for en familie. Du altid være i vores hjerter Chucho, flyv højt min ven,' skriver klubben i et opslag på Facebook.

Klubben Deportivo Río Cañas og familien til Jesus Lopez Ortiz tog afsked med fodboldspilleren onsdag den 2. august.

Jesus Lopez Ortiz efterlader sig to børn.