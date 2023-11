Nicoline Sørensen smed lidt af en fodboldbombe søndag aften.

For den blot 26-årige offensivspiller fra Everton meddelte nemlig, at hun lægger støvlerne på hylden, når efterårssæsonen er slut.

Hun har ikke længere lysten til at spille fodbold. Og det har hun ikke haft i rigtig lang tid.

Det gjorde Nicoline Sørensen ret klart over for sine mange følgere på Instagram, inden den engelske fodboldklub i en pressemeddelelse hyldede danskeren for tiden i den blå trøje.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dagen derpå sætter hun da også et par yderligere ord på den svære beslutning over for DR Sporten.

»Jeg var ikke et godt sted og kunne ikke fortælle, hvad jeg var ked af. Jeg fik ondt i maven over at skulle afsted, og der var meget, jeg ikke havde lyst til,« siger Nicoline Sørensen blandt andet til DR Sporten.

Den danske Landstræner Andrée Jeglertz har udtaget Nicoline Sørensen til sine første trupper de seneste måneder, men nu må han altså klare sig uden offensivspilleren.

»Jeg har stor respekt for Nicolines beslutning. Hun har været en vigtig spiller på holdet igennem mange år, og vi kommer til at savne hende både på og uden for banen. Vi ønsker Nicoline alt det bedste i fremtiden,« sagde Jeglertz søndag aften ifølge fodboldlandsholdenes profil på det sociale medie X.

Nicoline Sørensen har nået at spille 54 kampe på det danske landshold, hvor hun står noteret for otte mål.

Hun har tidligere i karrieren tørnet ud for FC Rosengård, Brøndby IF, Linköping og altså senest Everton.