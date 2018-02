Nils-Eric Johansson stopper sin karriere på grund af hjerteproblemer.

Hans svenske klub, AIK Stockholm, bekræfter nyheden på sin hjemmeside, og nyheden behager på ingen måde sportschef, Björn Wesström.

»Det kommer virkelig som et chok,« siger han.

Ved det årlige lægetjek, som klubben, der i 2017 blev nummer to i Allsvenskan, hvert år afholder, kunne lægerne konstatere, at den nu tidligere anfører har problemer med hjertet. Med en åreforsnævring.

Derfor er der ingen anden udvej end at sige tak for nu til fodboldkarrieren - en opfordring, som lægerne har givet ham. Og den har han valgt at følge.

»De seneste dage har været med meget blandede følelser, både sorg og glæde. Jeg er gået fra at forberede mig til forårets første kamp til et spørgsmål om min fremtid og sundhed. Det kommer til at tage tid at håndtere, men med hjælp fra min familie, mine venner og AIK er jeg sikker på, at der kommer noget positivt ud af det her,« siger han til klubbens hjemmeside.

Johansson, der tidligere har spillet for Blackburn, er 38 år, så på den baggrund er det måske ikke så overraskende, at karrieren var på vej til snart at være slut. Det er hans ophold i AIK så nu - en klub, som han har repræsenteret siden 2008.

AIK indleder den nye sæson i Allsvenskan 4. marts mod Halmstad.