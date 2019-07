Sidste sæsons superligatopscorer, Robert Skov, er solgt til Hoffenheim, meddeler FCK.

Det oplyser de danske mestre i en fondsbørsmeddelelse.

Hoffenheim bekræfter også købet på Twitter, hvor det oplyses, at Skov har fået en femårig kontrakt med klubben.

Af samme årsag er Robert Skov ikke med i lørdagens kamp på udebane mod AC Horsens.

F.C. København har indgået kontrakt om salg af kontraktrettigheden på Robert Skov til den tyske klub TSG 1899 Hoffenheim

Parken Sport & Entertainment - der ejer FCK - opjusterer forventningerne til resultatet før skat med 40 millioner kroner og ser nu på et resultat før skat på 85-100 millioner kroner.

Robert Skov kom til FCK fra Silkeborg i januar 2018, og efter en tilvænningsperiode i den første halvsæson, bragede han for alvor igennem i sidste sæson.

Her hamrede han utrolige 29 kasser ind på vejen mod DM-guldet, og dermed slog han Ebbe Sands tidligere målrekord i Superligaen.

Hoffenheim sluttede som nummer ni i Bundesligaen i sidste sæson efter en tredjeplads året før.

Robert Skov skal fremover spille for Hoffenheim. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Robert Skov skal fremover spille for Hoffenheim. Foto: Mads Claus Rasmussen

Så sent som i går fremgik det ellers, at Robert Skov var med i bruttotruppen til dagens kamp mod AC Horsens, så skiftet må være kommet hurtigt på plads.

Robert Skovs landsholdskollega Jannik Vestergaard har tidligere spillet fem sæsoner i Hoffenheim fra 2010 til 2015.

Den nu tidligere FCK'er fik debut for det danske A-landshold i 5-1-sejren mod Georgien 10. juni i år, men var allerede tilbage i marts måned udtaget af Åge Hareide. Her kom en skade dog i vejen for en mulig debut i rødt og hvidt.

Straks efter debuten i juni drog han med U21-landsholdet til EM i Italien, hvor han bidrog med en enkelt scoring i de tre gruppekampe.

