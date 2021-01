Christopher Maboulou blev kun 30 år.

Den tidligere fodboldspiller omkom søndag på ganske tragisk vis, da han pludselig faldt om.

'Sporting Club Bastia er i sorg efter at være blevet bekendt med den tidligere spiller Christopher Maboulous tragiske dødsfald,' skriver hans tidligere klub på Twitter og kondolerer over for venner, nære og familie.

Maboulou spillede en fodboldkamp med nogle venner i byen Montfermeil uden for Paris – hvor han i øvrigt er født – da hans hjerte stoppede med at slå, og han faldt død om.

Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace pic.twitter.com/BetCHg2IYg — SC Bastia (@SCBastia) January 10, 2021

Angriberen er især kendt for sin tid i Bastia, hvor han spillede 29 kampe i den franske Ligue 1 og scorede tre mål. Han havde blandt andet en brandkamp mod Marseille, hvor han nettede to gange.

Maboulou havde to år i Bastia – fra 2014 til 2016 – og forlod den under to måneder før, at den nuværende FCK-spiller Pierre Bengtsson spillede for det korsikanske hold.

Maboulou afsluttede karrieren i Thonon-Évian i de lavere franske rækker. Han spillede dog kun ganske få kampe i klubben, som han kom til i januar 2020. Ganske kort inden, at Frankrig blev sendt i knæ af coronapandemien, men han spillede kun få kampe på et år.

Christopher Maboulou spillede desuden i Châteauroux, Nancy og græske Pas Giannina.