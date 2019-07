Træningsduel gik galt.

Real Madrid-spilleren Marco Asensio har pådraget sig en alvorlig knæskade i en kamp mod Arsenal i Champions Cup.

Spanieren så ud til at vride rundt i knæet, da hans fod havde lidt for godt fat i græstæppet.

Det meddeler Real Madrid på deres hjemmeside.

Marco Asensio bliver båret af banen efter sin skade i kampen mod Arsenal. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Marco Asensio bliver båret af banen efter sin skade i kampen mod Arsenal. Foto: ERIK S. LESSER

Den spanske offensivspiller kom galt afsted i en duel i en træningskamp mod The Gunners, og det har resulteret i et overrevet korsbånd og en beskadiget ydre menisk i det venstre knæ.

Arsenio skal nu opereres en af de kommende dage, og det er endnu uvist, hvor længe han må se Los Blancos kampe fra bænken.

Zinedine Zidane, som er cheftræner i Real Madrid, er bestemt ikke optimistisk omkring spanierens skade.

»Det er bekymrende. Forhåbentlig er der ikke slemt, men han er røget direkte på hospitalet for at blive tjekket. Så det ser skidt ud, siger Zinedine Zidane ifølge goal.com.

Asensio blev skiftet ind i kampens anden halvleg, og han nåede derfor ikke at få mere end et kvarters spilletid, før han måtte bide i græset. Han nåede dog at score et mål.