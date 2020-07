Der resterer bare 180 minutters fodbold af denne Premier League-sæson.

Og Watford ligger i skrivende stund nummer 17 og altså ikke til nedrykning.

Men Nigel Pearson er alligevel fortid i klubben denne søndag.

Flere engelske medier, herunder BBC, Sky Sports og The Guardian skriver, at Watford har valgt at fyre træneren, selvom der blot resterer to runder.

Nigel Pearson og assistenten Craig Shakespeare er fortid i Watford. Foto: CARL RECINE Vis mere Nigel Pearson og assistenten Craig Shakespeare er fortid i Watford. Foto: CARL RECINE

Watford har endnu ikke bekræftet nyheden, men de engelske medier behandler historier, som var det fakta.

Beslutningen må siges at være overraskende, når den kommer med så relativt kort tid tilbage, men Watford-ledelsen har altså vurderet, at en ny manager er den bedste mulighed for at sikre sig overlevelse i Premier League i denne sæson.

Efter 36 spillerunder har Watford skrabet 34 point sammen. Det er tre mere end Aston Villa og Bournemouth, der i øjeblikket ligger i på de to nedrykningspladser.

Norwich ligger sidst og kan ikke nå overlevelse.

I Watfords resterende kampe venter der svær modstand i form af Manchester City og Arsenal. Aston Villa mangler Arsenal og West Ham, mens Bournemouth tabte sin næstsidste kamp i ligaen søndag mod Southampton. De skal bruge en stor sejr i sidste runde mod Everton, hvis de vil gøre sig forhåbninger om overlevelse.

Fyring er ikke mindre overraskende, når man tager med i tankerne, at Nigel Pearson overtog Watford, mens klubben lå sidst i Premier League.

Siden fik han sat en god stribe point sammen, og forud for fredagens 3-1-nederlag til West Ham vandt Watford to kampe i træk.

Nigel Pearson var desuden Watfords tredje manager i sæsonen, der startede med Javi Gracia i spidsen. Efter hans fyring, kom Quique Sanchez Florez tilbage som træner i Watford, men efter kun at have vundet en kamp i tre måneder blev han fyret.

Pearson røg samme vej søndag, og Watford skal formentlig sætte deres lid til Hayden Mullins, der var vikarierende cheftræner tidligere på sæsonen.