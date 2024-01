Et blodigt drama udspillede sig under kampen mellem Rearcross FC og Ballymackey FC.

Kort efter klokken 21 lørdag aften blev en af spillerne ramt af skud i armen under opgøret, der blev spillet i Tipperary-området i Irland.

Politiet efterforsker lige nu sagen, hvor spilleren ser ud til at blive ramt ved en fejl af en jæger i nærheden.

Det skriver Sky Sports.

»Alle i Rearcross FC er chokeret over det, der udspillede sig i går aftes (lørdag, red.), da vores B-juniorhold spillede en Division 2-kamp under projektørerne, og et meget alvorligt uheld skete,« meddelelser Rearcross FC i en udtalelse.

Spilleren blev behandlet på banen og senere indlagt på hospitalet, inden han blev udskrevet søndag.

Han meldes uden for livsfare.

»Vi er glade for, at vores spiller har det godt. Vi håber, at han kommer sig hurtigt, og så skal han vide, at hele klubben tænker på ham og hans familie i denne tid.«

Politiet opfordrer nu alle, der har været på jagt i området, til at give sig til kende.