Den tyske eks-fodboldstjerne Christoph Metzelders hjem i Dusseldorf er blevet ransaget - og han er nu mistænkt for at sprede børneporno.

38-årige Metzelder, der har en fortid i klubber som Real Madrid, Borussia Dortmund og Schalke 04, behandles ifølge tyske Bild som mistænkt i sagen - dog er han endnu ikke anholdt.

Anklagemyndigheden i Hamborg bekræfter, at der lige nu foregår en undersøgelse af den tidligere landsholdsspiller.

Han deltog i et trænerkursus, da politiet pludselig dukkede op og først konfiskerede hans mobiltelefon, hvorefter ordensmagten eskorterede Metzelder til hans hjem i Düsseldorf.

Her ransagede politiet boligen og tog mindst én computer med ind til nærmere undersøgelse.

En talsperson for anklagemyndigheden i Hamborg fortæller, at den tidligere fodboldstjerne er mistænkt for at sprede børneporno heriblandt 'digitale videooptagelser'.

Ifølge Bild var det en kvinde -der tidligere har været i et forhold med Christoph Metzelder - der advarede politiet. Hun kunne fremvise 15 børnoporno-billeder, som var blevet sendt til hende over WhatsApp.

Christoph Metzelder spillede i perioden 2001-2008 47 kampe for det tyske landshold. Han indstillede karrieren i 2013.