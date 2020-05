Det måtte ikke ske, men lørdag var tysk fodbold vidne til noget af et uventet chok.

Bedst som både Bundesligaen og dens lillebror 2. Bundesligaen skulle til at gå i gang, har to spillere fra Dynamo Dresden fået konstateret corona-virus.

Det skriver flere medier herunde Daily Mail og L'Équipe.

Dermed er Dynamo Dresden-spillerne tvunget i 14-dages karantæne blot syv dage før, at holdet skulle have spillet mod Hannover.

Simon Makienok (forrest) har tidligere spillet i engelske Preston North End. Foto: Andrew Yates Vis mere Simon Makienok (forrest) har tidligere spillet i engelske Preston North End. Foto: Andrew Yates

Men det betyder også, at danskerne Simon Makienok og Brian Hamalainen skal i karantæne.

Den tidligere Brøndby-spiller har nemlig spillet for det tyske mandskab siden januar i år, hvor det blot er blevet til tre kampe siden ankomsten grundet corona-pandemien. Brian Hamalainen har til gengæld spillet i Dynamo Dresden siden sommeren 2018.

Hvad karantænen kommer til at betyde for den videre afvikling af de to bedste fodboldrækker i Tyskland er endnu uvist, men Bundesligaen var oprindeligt sat til at genstarte 16. maj. Samme weekend var 2. Bundesligaen sat til at blive sparket i gang igen.

Én ting er dog sikkert: Dynamo Dresden-truppen kommer ikke til at kunne træne eller deltage i turneringskampe den kommende 14 dage.