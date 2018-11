Premier League-kampen mellem Burnley og Newcastle mandag aftan blev udsat med en halv time.

Der skyldtes, at en person faldt om i spillertunnelen tæt på kampstart.

Sky Sports skrev på Twitter, at der ikke var tale om nogen fra hverken Burnley eller Newcastle, men personen viste sig at være kampens dommerbedømmer, Eddie Wolstenholme.

Af den årsag valgte kampens dommer, Anthony Taylor, at udskyde kampen med en halv time.

Anthony Taylor leder holdende på banen mandag aften.

Eddie Wolstenholme havde fået et ildebefindende i spilletunnelen, hvor han kollapsede. I skrivende stund er der intet nyt om, hvad det indbefatter.

Til gengæld forlyder det, at Eddie Wolstenholme var ved bevidsthed, da han blev kørt på hospitalet. Kampen blev sat i gang efter planen den halve time forsinket.

Eddie Wolstenholme er tidligere Premier League-dommer. Han stoppede sin karriere i 2003, og året var han en del af den famøse kamp mellem Sheffield United og West Bromwich Albion i den næstbedste række.

Opgøret blev afbrudt før tid, da Sheffield United kun havde seks spillere på banen. Efter 82 minutter havde Sheffield United fået tre røde kort og to skadede spillere. West Bromwich førte allerede kampen 3-0 på det tidspunkt.