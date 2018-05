Den engelske storklub Liverpool står overfor sin største kamp i over et årti, når de 26. maj spiller Champions League-finale mod Real Madrid.

Men festen risikerer at blive ødelagt af noget meget større end fodbold.

Forårskampen i Kiev falder nemlig sammen med den muslimske højtid Ramadan, og det har konsekvenser for to af Liverpools allerstørste stjerner, Mohammed Salah og Sadio Mané, samt midtbaneprofilen Emre Can, der er på vej tilbage fra skade.

De tre er alle praktiserende muslimer, og derfor må de ifølge islamisk tro i udgangspunktet hverken spise eller drikke, mens solen er på himlen, i den periode fra 15. maj til 14. juni, som Ramadanen varer.

Det betyder, at de på kampdagen i den ukrainske hovedstad først kan få stillet deres sult og tørst 50 minutter før kampstart.

Både Salah og Mané har før talt om, hvor meget religion betyder for dem, og da Salah i 2014 spillede i Chelsea fortalte han i forbindelse med en sæsonopstart, hvordan fasten under Ramadan gav ham store udfordringer som fodboldspiller:

»Ramadanen har været lidt svær for mig, fordi vi har trænet to gange om dagen hver dag, og jeg har spillet alle kampe. Jeg har end ikke kunnet drikke vand før klokken 21.30.«

»Når du træner to gange om dagen falder dit energiniveau under den anden session, men det betyder rigtig meget for mig, så jeg er glad og har det godt,« sagde Salah dengang.

De tre Liverpool-spillere har alle en mulighed for at gøre en undtagelse på selve kampdagen, men det kommer an på spillernes individuelle fortolkning af reglerne. Nogle retning af islam tillader således, at man skipper en enkelt dag af fasten, hvis bare man gør op for den på et senere tidspunkt inden næste Ramadan.

Skal man tro statistikken, er Liverpool dybt afhængige af, at særligt Mohammed Salah og Sadio Mané er på toppen, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at løbe med Champions League-trofæet. Til sammen har de hidtil i sæson lavet 62 og lagt op til 21 af Liverpools i alt 124 mål.