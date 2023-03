Lyt til artiklen

Det virkede som en simpel opgave - men det gik alligevel helt galt.

For da ekskæresten til den nu afdøde Arsenal-fan David Hickey skulle finde en trøje fra hjerteklubben, som den 66-årige englænder kunne begraves i - ja, der tog hun fejl.

Grueligt fejl.

Ud af skabet hev ekskæresten nemlig en trøje, der godt nok lignede en af Arsenals tidligere udebanetrøjer. Men da familien til David Hickey så ham i kisten iført fodboldtrøjen fik de sig en grim overraskelse.

David Hickey var nemlig iført en trøje fra ærkerivalerne Chelsea!

En trøje, som Arsenal-fanen havde modtaget i gave som drilleri, og næppe en trøje, han havde forestillet sig at blive begravet i - men heldigvis for ekskæresten blev miseren taget med et smil af Hickeys pårørende.

Det var disse trøjer, Arsenal (tv) og Chelsea (th), som ekskæresten til David Hickey tog fejl af, skriver The Sun. Vis mere Det var disse trøjer, Arsenal (tv) og Chelsea (th), som ekskæresten til David Hickey tog fejl af, skriver The Sun.

»Han vender sig i graven!,« joker niecen Linda Daly ifølge The Sun og tilføjer:

»Det var en ærlig fejl af Davids ekskæreste, der tog sig så godt af ham, indtil han gik bort. Hun er ikke selv fodboldfan, så det gik ikke op for hende.«

Niecen forklarer, at ekskæresten lod sig forvirre af sponsoren på Chelsea-trøjen, 'Emirates', der er lig Arsenals nuværende sponsor.

Og som en krølle på halen endte Hickeys elskede Arsenal med at dominere kisten.

For selv om bedemændene fortalte, at det var for sent at skifte Chelsea-trøjen ud, så fik Hickey en Arsenal-trøje med sig i kisten, ligesom kisten blev dækket af den seneste udgave af Arsenals trøje.