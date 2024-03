Italiensk fodbold er ramt af et chokerende dødsfald.

Fiorentina-direktør Joe Barone er gået bort i en alder af 58 år, oplyser Serie A-klubben tirsdag.

Barone havde været indlagt på et hospital i Milano siden søndag, hvor han blev indlagt kort inden Fiorentinas kamp mod Atalanta.

Her vågnede han aldrig fra det hjerteanfald, han blev ramt af.

Dødsfaldet har chokeret den stolte italienske klub. Flere af spillerne overværede Barones ildebefindende.

»Fiorentina er ødelagte af det frygtlige tab af en mand, der gav sin store professionalisme, sit hjerte og passion for klubben,« skriver klubben og tilføjer:

»Alle tanker går til hans kone Camilla, hans børn og hele Barone-familien i dette øjeblik af stor fortvivelse.«

Barone var født i Italien, men voksede op i USA - derfor hastede hans fire børn, der er bosat i Nordameria til Italien for at se deres far.

Det nåede de akkurat, inden Barone gik bort.

Kampen mellem Fiorentina og Atalanta blev udsat søndag som følge af de tragiske begivenheder.