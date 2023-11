I den tyske by Dortmund er man i chok, efter at en kun 14-årig ungdomsspiller er gået bort.

Spilleren, der kommer fra Dortmund-distriktet, blev alvorligt kvæstet efter et sammenstød under en kamp sidste weekend.

Det skriver storklubben Borussia Dortmund på sine sociale medier.

Den tyske radiokanal Radio 91.2 skriver, at den 14-årige spillede for DJK TuS Körne, og at han døde af sine kvæstelser torsdag.

'Hele fodboldfamilien i Dortmund er chokeret og i sorg. Vores tanker er hos familien og alle pårørende,' skriver fodboldklubben.

Ifølge Radio 91.2 vil alle fodboldklubber i Dortmund holde et minuts stilhed før deres kampe denne weekend.

Grundet landsholdspause skal BVB først i aktion næste weekend, hvor man møder Borussia Mönchengladbach på hjemmebane.