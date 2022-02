Frygtelige scener udspillede torsdag i den brasilianske by Salvador.

En bombe – ja, den er god nok – sprang i luften inde i Bahia-spillernes bus, hvilket smadrede vinduer, ramte flere spillere og efterlod sæderne med blodige pletter.

Fredag var meldingen, at mindst tre er kommet til skade efter den hjemmelavede bombe, de ukendte gerningsmænd havde placeret inde i bussen.

Du kan se flere voldsomme billeder i bunden af artiklen.

Foto: Twitter/AndreOstgaard Vis mere Foto: Twitter/AndreOstgaard

Holdets målmand Danilo Fernandes kom på hospitalet, da han blandt andet blev ramt af smadret glas i hovedet. Den 33-årige spiller har siden hændelsen delt brutale billeder af sine skader.

'Jeg har tænkt meget på, hvorvidt jeg skulle lave det her opslag eller ej, men alle skal se, hvad der virkelig er sket,' skriver han i en story på Instagram, hvor man ser ham plastret til på forskellige steder af kroppen i en hospitalsseng.

'Takket være Gud har jeg det godt, jeg er i live!'

Også venstreback Matheus Bahia og angriber Marcelo Cirino kom til skade.

Ifølge lokale medier er klubbens fans blandt de mistænkte i sagen, hvor de skulle have sprunget bomben for at intimidere spillerne til at kæmpe sig til bedre resultater.

»Det her er dumt, hvis folk tror, at sådanne handlinger vil intimidere en atlet og få ham til at præstere bedre,« siger Bahias træner Guto Ferreira ifølge Daily Mail.

»Det er ikke sådan her, man løser problemer.«

Politiet er lige nu i færd med at indsamle overvågning, vidneudtalelser og informationer, som kan bruges i efterforskningen.

På trods af den vanvittige episode spillede Bahia sin kamp mod Sampaio Correia torsdag. Faktisk vandt holdet opgøret 2-0, men det var en meget lavmælt fejring, der efterfulgte sejren.

Bahia rykkede ned i Brasiliens næstbedste række sidste år, og selvom holdet nu spiller på en lavere hylde, har denne sæson ikke budt på gode resultater for klubben.