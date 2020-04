Det står ikke stille for sig i Barcelona.

Ved midnat trak seks bestyrelsesmedlemmer sig efter uenighed med præsident Josep Maria Bartomeu. Det skriver mediet La Vanguardia.

Vicepræsidenterne Emili Rousaud og Enrique Tombas samt direktørerne Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont og endnu et medlem af bestyrelsen i Jordi Clasamiglia har alle sagt nok er nok i et brev til præsidenten, forlyder det.

»Vi vil gerne meddele, at de nævnte personer har informeret præsident Bartomeau, at vores beslutning om opsigelse af vores positioner i klubben er uigenkaldeligt,« står der i brevet.

Foto: ALBERTO ESTEVEZ Vis mere Foto: ALBERTO ESTEVEZ

Årsagen er, at Barcelona har hyret et firma til at skade spillernes omdømme på de sociale medier.

»Vi er nået til et punkt, hvor vi ikke ser en vej tilbage på grund af den måde, klubben bliver ledt på, forud for de mange udfordringer i fremtiden, ikke mindst efter pandemien.«

»Vi vil gerne udtrykke vores skuffelse over den ulykkelige hændelse med de sociale medier, som er kendt som 'Barcagate' i pressen,« lyder det videre, hvor medlemmerne også udtrykker, at de 'rette personer skal stå til regnskab' for skandalen.

Det er ikke kun disse bestyrelsesmedlemmer, der er uenige med ledelsen. For et par måneder siden udtrykte en meget vred Lionel Messi også sin mening om den.