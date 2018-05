Hjørring. Vendsyssel FF kan stadig gøre sig forhåbninger om at rykke op i Alka Superligaen i de kommende uger, men det bliver i så fald med en ny mand på cheftrænerposten.

Tirsdag aften har cheftræner Erik Rasmussen nemlig sagt sin stilling op. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Efter noget tids overvejelse har jeg valgt at stoppe i Vendsyssel FF til sommer. Det er med vemodigt hjerte, for jeg har virkeligt nydt min tid i klubben. Jeg vil gerne takke spillertruppen, trænerteamet, behandlergruppen og lederne omkring holdet for et rigtigt godt samarbejde,« lyder det fra Erik Rasmussen.

Derfor bliver det assistenttræner Jens Berthel Askou, som skal føre holdet igennem sæsonens sidste tre ligakampe samt eventuelle playoffkampe om superligaoprykning.

Vendsyssel ligger nummer fire i 1. division. Klubben har to point op til Viborg, der ligger på den yderste plads i playoffzonen.

/ritzau/