De danske fodboldkvinder må klare sig uden flere profiler samt en assistenttræner på grund af coronavirus.

Danmark er ramt af coronavirus før tirsdagens EM-kvalifikationskamp hjemme mod Italien.

Landsholdsspillerne Nadia Nadim og Simone Boye samt assistenttræner Kristian Mørch Rasmussen er testet positive med covid-19, oplyser Dansk Boldpil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

- De er alle tre blevet isoleret og sendt hjem. Samtidig har DBU valgt at isolere yderligere to spillere og en træner for en sikkerheds skyld, skriver unionen.

Det drejer sig om landsholdsspillerne Stine Larsen og Katrine Abel samt målmandstræner Heidi Johansen. De er isoleret og kan heller ikke være med i kampen.

Danmark er allerede inden den sidste gruppekamp mod italienerne kvalificeret til EM.

For keeperen Abel ser det ud til, at karrieren på landsholdet dermed slutter brat, da hun har meddelt, at hun stopper efter kampen mod Italien.

Flere afbud til kampen forventes ikke på nuværende tidspunkt, og der vil senere mandag blive udtaget nye spillere.

Landsholdslægen Søren Kaalund vurderer, at smitten er sket, før at spillerne blev samlet i lejren i Herning.

- Vi har fulgt Uefas protokoller og regler for coronatest, og vi har ved denne samling været endnu mere restriktive end ved de to tidligere samlinger.

- Alle bor på eneværelser, bærer mundbind samt opholder sig og spiser på afstand af hinanden. Det er vores vurdering, at smitten ikke er sket i lejren, siger Kaalund til unionens hjemmeside.

Nadim blev søndag middag testet positiv. Hun har været isoleret siden fredag aften, blev testet lørdag morgen og blev søndag eftermiddag sendt hjem.

De resterende test på holdet var negative, men alle skal testes tirsdag igen.

Landstræner Lars Søndergaard ærgrer sig over de tre smittetilfælde i truppen og at skulle undvære flere spillere mod Italien.

- Den her pandemi har store konsekvenser for rigtig mange mennesker i verden, og nu er vi også ramt. Det er ærgerligt for holdet og specielt de tre smittede.

- Vi ønsker at passe mest muligt på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer tæt, siger Søndergaard.

