Dagen før landskampen i Nations League mod Danmark meddeler Islands landstræner, Erik Hamrén, at han stopper. Det vil ske efter Islands kamp mod England onsdag.

Hamrén smed bomben på pressemødet inden kampen i Parken søndag mod Danmark. Island har netop misset EM-slutrunden til sommer, efter man tabte i et stort playoffdrama mod Ungarn.

Her smed Island en 1-0-føring i de allersidste minutter og måtte se Ungarn tage sejren på 2-1 (se højdepunkterne øverst i artiklen, red.)

Den tidligere AaB-træner overtog jobbet som islandsk landstræner i 2018. Inden da havde han været svensk landstræner i syv år.

»Da jeg fik muligheden for at blive Islands landstræner, sagde jeg ja tak, fordi jeg havde en stærk tro på, at vi kunne komme til EM. Jeg fik Sverige til EM to gange, og mit mål var at få Island med en enkelt gang. Og så ville jeg lade andre tage over,« siger han ifølge islandske Visir.

Men den plan løb altså ud i vasken, og derfor tager svenskeren nu konsekvensen.

Lige nu vil han ikke forholde sig alt for meget til tiden som landstræner. Det vil han først gøre efter kampen mod England. For søndag 20.45 venter Danmark i Parken.

»Jeg venter med at svare på spørgsmålene indtil efter England-kampen. Jeg fortryder ingen ting, men søndag vil jeg gerne vinde over Danmark i Parken, og hvis det lykkes, vil det være en af mine største glæder med det islandske landshold,« siger han.



Med Hamréns fortid som AaB-træner, hvor jobbet lige nu er ledigt, efter Jacob Friis trak sig, vil svenskerens navn uden tvivl være med i rygtepuljen, når det kommer til fremtidsspekulationerne.

Hamrén var træner i Aalborg fra 2004 til 2008, hvor det hele kulminerede med et dansk mesterskab.