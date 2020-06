Martin Braithwaite så overraskende lavmælt ud, da Lionel Messi og de andre stjerner løb over for at lykønske danskeren.

Lørdag scorede han sin første kasse i den prestigefyldte FC Barcelona-trøje. Det virkede totalt utopisk for bare få måneder tilbage.

Ikke desto mindre sparkede han bolden i mål efter en assist fra superstjernen Messi, men der var ikke den store glæde at spore hos den 29-årige dansker, efter han scorede. Den spanske avis Mundo Deportivo mener at vide hvorfor.

Han var nemlig i chok.

Martin Braithwaite bliver lykønsket af holdkammerater efter hans første scoring for det catalanske storhold. Foto: JAIME REINA Vis mere Martin Braithwaite bliver lykønsket af holdkammerater efter hans første scoring for det catalanske storhold. Foto: JAIME REINA

'På trods af den enorme glæde, Braithwaite følte i kroppen, viste Braithwaite ikke noget udadtil,' skriver det spanske medie.

»Så vidt Mundo Deportivo ved, var danskeren i 'choktilstand', fordi han længe havde drømt om det øjeblik, hvor han scorer sit første FC Barcelona-mål.«

Martin Braithwaite var dog ikke bange for at lade glæden skinne igennem efter kampen, hvor han kaldte det »utroligt« over for klubbens kanaler at score sit første mål som FC Barcelona-spiller.

Danskeren skulle altså bruge fire kampe for klubben, før han fik scoret sit første mål, men allerede i første kamp, hvor han blev skiftet ind, var danskeren tæt på.

Angriberens mål var klubbens anden scoring ud af fire i den catalanske storklubs 4-0-sejr mod Mallorca.

Han er dermed historiens tredje danske FC Barcelona-målscorer efter Allan Simonsen og Michael Laudrup.