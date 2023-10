Den argentinske VM-guldvinder Papu Gómez er blevet taget for doping. Det skriver det argentinske medie Relevo.

Han er blevet suspenderet i to år, efter det er kommet frem, at han testet positiv i en dopingprøve, da han var på kontrakt hos Sevilla.

Ifølge mediet skete det i november 2022 - altså kort før VM i Qatar, som Argentina endte med at vinde.

Det er blot få uger siden, at han skrev under på en kontrakt med Serie A-klubben Monza, men nu ser det altså ud til, at han ikke kan opfylde sin kontrakt.

Foto: Sebastian El-Saqqa/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Sebastian El-Saqqa/AP/Ritzau Scanpix

Det argentinske medie skriver, at Gomez har forklaret sig med, at han efter en dårlig nat havde taget lidt af sine børns sirup - og det skulle altså være skyld i den positive dopingprøve.

Men den forklaring købte antidopingmyndighederne dog ikke.

Mediet skriver, at disse omstændigheder var derfor, at Gomez havde meget svært ved at finde en ny klub denne sommer, da ingen ville tage risikoen ved en eventuel sanktion.

Omstændigheder, som Sevilla, Gomez' daværende klub, var klar over. I starten af september blev parterne enige om at opsige kontrakten.

Her blev en mulig dopingdom aldrig nævnt i pressemeddelelsen.

Det er uvist, om Gomez vælger at anke afgørelsen.