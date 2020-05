Giorgio Chiellini bærer ikke nag til Luis Suarez, selv om uruguayaneren bed den italienske stopper under VM.

Det gik over i fodboldhistorien, da Luis Suarez satte tænderne i skulderen på Giorgio Chiellini under VM i Brasilien i 2014.

Suarez slap ustraffet i selve kampen, som Uruguay vandt 1-0 over Italien.

Efterfølgende blev Suarez tildelt en karantæne på fire måneder, og han var udelukket fra ni landskampe.

I en ny selvbiografi sætter Chiellini flere ord på den episode, som skabte opstandelse i en hel fodboldverden.

- Det at være ondsindet er en del af fodbolden, jeg vil ikke kalde det ulovligt. For at komme forbi en modspiller skal du være smart.

- Jeg beundrer hans list, skriver Juventus-anføreren ifølge Sky Sports i bogen.

Kampen stod 0-0, da Chiellini blev bidt af Suarez. Uruguay gik med sejren videre fra det indledende VM-gruppespil, mens italienerne røg ud.

Chiellini bærer ikke nag til Suarez for episoden. Tværtimod mener han, at episoder som den i 2014 bidrager til at gøre Suarez til den måltyv, han er.

- Hvis han lagde det fra sig, ville han blive en ganske ordinær angriber, vurderer Chiellini.

Den italienske stopper nyder duellerne med Suarez og antyder, at de er ens, når han detaljeret beskriver bide-episoden.

- Jeg markerede Edinson Cavani i det meste af kampen, en anden fyr som er svær at dække op, og som ikke holder sig tilbage.

- Pludselig opdagede jeg, at jeg var blevet bidt i skulderen. Det skete bare. Men det er hans strategi i kampen mand-mod-mand. Og skal jeg være helt ærlig, er det også min.

- Han og jeg er ens, og jeg kan lide at møde angribere som ham, skriver Chiellini.

Suarez, som i første omgang afviste at have bidt Chiellini, har flere gange beklaget og angret sin handling.

/ritzau/