Chelsea kan notere sig et stort underskud efter sidste sæson, hvor holdet ikke var med i Champions League.

Millionerne er fosset ud af Chelseas klubkasse i sidste sæson.

Chelsea havde et tab på 96,6 millioner pund (855 millioner kroner) for regnskabsåret, der sluttede i juni 2019. Det oplyser London-klubben på sin hjemmeside.

Premier League-klubben forklarer, at det store underskud især skyldes, at holdet ikke deltog i Champions League i sidste sæson, og at der blev brugt rekordmange penge på nye spillere.

Samlet set brugte Chelsea hele 280,6 millioner pund (2,5 milliarder kroner) på nye spillere, oplyser klubben.

Indkøbene tæller blandt andre målmanden Kepa Arrizabalaga, kantspilleren Christian Pulisic samt de centrale midtbanespillere Mateo Kovacic og Jorginho.

Chelsea endte med at vinde Europa League i sidste sæson, men den næststørste europæiske klubturnering genererer ikke lige så mange penge som Champions League.

Trods de mange millioner i underskud fortsætter Chelsea med at overholde Financial Fair Play-kravene fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), garanterer klubbens ledelse.

Chelsea, der har Andreas Christensen på holdet, er i denne sæson med i Champions League, hvor holdet er nået frem til ottendedelsfinalerne mod Bayern München.

Første opgør spilles 25. februar på Stamford Bridge i London, mens returopgøret spilles 18. marts i München.

Chelsea skal senere onsdag spille ude mod Brighton i den engelske Premier League, hvor holdet er nummer fire lige nu. Kampen fløjtes i gang klokken 13.30.

/ritzau/