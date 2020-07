Manager Frank Lampard efterlyser mere stabilitet hos sine spillere efter overraskende nederlag mod bundhold.

Chelseas manager, Frank Lampard, er utilfreds med sine spillere efter onsdagens nederlag til West Ham.

Chelsea kontrollerede opgøret, men tabte alligevel 2-3 efter en sen scoring af West Hams Andriy Yarmolenk på et kontraangreb.

- Det er Premier League, og det sker. Vi dominerede kampen med hensyn til boldbesiddelse, men lavede fejl, og så bliver vi straffet, siger Lampard, der var utilfreds med sine spillere i alle de tre situationer, hvor West Ham scorede.

Lampard uddyber, at det var detaljer, som holdet havde talt om inden kampen, der gik galt for spillerne. Deriblandt den danske midterforsvarer Andreas Christensen, som var på banen i samtlige 90 minutter.

- Det er derfor, at vi kæmper for at være i top-fire og ikke for at være nummer et eller to, siger Lampard.

Han tilføjer, at Chelseas præstationer er mere svingende, end tilfældet er for Liverpool og Manchester City på de to øverste pladser.

- Til tider har vi spillet godt denne sæson, synes jeg. Men som et hold skal vi blive mere stabile, siger Lampard.

Med en sejr kunne Chelsea have rykket op på en tredjeplads i Premier League, fordi Leicester tabte på udebane mod Everton, og have taget et stort skridt mod at kvalificere sig til næste sæsons Champions League.

I stedet er holdet fortsat på fjerdepladsen og kun to point foran Manchester United og Wolverhampton Wanderers.

- Jeg er ikke tilfreds med denne aften, men samtidig er vi to point foran Manchester United, som i et stykke har gjort det fantastisk, siger Frank Lampard.

For West Ham betyder sejren, at holdet nu har tre points afstand til nedrykningsstregen.

