Chelsea spillede under sit normale niveau mod West Ham, og det kan skyldes midtugekamp, mener Frank Lampard.

Chelsea kæmper som andre engelske topklubber på flere fronter, og ifølge manager Frank Lampard kan det være del af forklaringen på holdets overraskende nederlag i lørdagens hjemmekamp mod West Ham.

Onsdag var Chelsea på en hård opgave ude mod Valencia i Champions League.

Efter 2-2-kampen samt en sen flyafgang til London så Lampard sig nødsaget til at foretage fem udskiftninger, sagde han efter West Hams sejr på 1-0.

- Jeg har stadig tillid til truppen. Jeg synes, vi har vist nogle fantastiske ting i denne sæson. Men vi spillede under det normale niveau i dag.

- Det er tid til at træde lidt i karakter. Vi må se, hvordan vi reagerer mod Aston Villa (på onsdag, red.), sagde Lampard.

Den danske forsvarspiller Andreas Christensen var blandt de fem spillere, som ikke var gengangere fra opgøret i Spanien.

Defensiven er dog ikke Lampards største bekymring. Det er oppe foran, at holdet er faldet en smule af på den.

- Vi gjorde ikke nok på den sidste tredjedel (af banen, red.), og jeg synes, at det har været historien i de seneste tre kampe, siger han.

West Hams sejr var den første på Stamford Bridge siden 2002, og med de tre point rykker holdet op på en 13.-plads. Samtidig mindskes presset på West Hams chilenske manager, Manuel Pellegrini.

Op til kampen havde engelske medier spekuleret i, at han var i fare for at blive den tredje manager for en af Londons Premier League-klubber til at miste jobbet i november, efter at Tottenham afsatte Mauricio Pochettino, og Arsenal fyrede Unai Emery.

/ritzau/Reuters