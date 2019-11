Daniel Wass scorede til 2-2, da Valencia sikrede uafgjort hjemme mod Chelsea i Champions League-gruppespillet.

Det var rent held, at Daniel Wass scorede til 2-2, da Valencia sikrede uafgjort mod Chelsea i Champions League-gruppespillet.

Det mener Chelsea-træner Frank Lampard.

- Det var bestemt et lykketræf, siger han til det britiske medie BT Sport.

Danskerens mål faldt otte minutter før tid og lignede mest af alt et indlæg fra højrekanten, der dog skruede perfekt ind bag Kepa Arrizabalaga i Chelsea-målet.

- Det gjorde det vanskeligt for keeperen. Jeg synes, den kom for højt for ham. Jeg er nødt til at se på det, men Kepa er meget ærlig over for sig selv, siger Lampard.

Trods den måske heldige scoring var resultatet yderst retfærdigt, mener Valencias anden målscorer, Carlos Soler, der scorede til 1-0 fem minutter før pausen.

- Vi var så meget bedre end dem, specielt i anden halvleg. Vi fortjente at vinde. Det er sådan, vi skal spille. Vi var så tæt på at vinde og gå videre. Men vi har et forsøg mere ude mod Ajax, siger spanieren til BT Sport.

Wass' scoring betyder nemlig, at Valencia stadig har en mulighed for avancement til ottendedelsfinalen i Champions League.

Det kræver dog, at holdet vinder den sidste kamp i gruppespillet over Ajax.

Den kamp bliver spillet 10. december.

Chelsea tager samtidig imod gruppens bundhold, Lille. Både Chelsea og Valencia har otte point inden sidste spillerunde, mens Ajax fører gruppen med ti point.

/ritzau/