Maurizio Sarri påstår, at der blot var tale om en stor fejltagelse, da Chelsea-træneren åbenlyst skændtes med sin målmand midt under Carabao Cup-finalen.

Situationen var højst mærkværdig at overvære, at Kepa Arrizabalaga nægtede at lade sig udskifte, selv Sarri havde gjort reservekeeper Willy Caballero klar på sidelinjen.

Ingen Chelsea-spillere brød ind, mens de to stod på flere meters afstand og var uenige om, hvad der skulle ske.

Sarri blev så rasende, at han kastede med en flaske på bænken og forlod banen før tid i raseri, inden han dog vendte tilbage til afgørelsen.

Situation opfanget i ét billede. Sarri er rasende, Willy Caballero i grønt forstår ingenting. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Situation opfanget i ét billede. Sarri er rasende, Willy Caballero i grønt forstår ingenting. Foto: ADRIAN DENNIS

Efter kampen har Sarri så afgivet sin egen forklaring om situationen, som Chelsea bringer på sin Twitter-profil.

'Sarri siger, at Kepa-situation-forvirringen var 'en stor misforståelse', fordi han troede, at spilleren havde krampe. Han siger dog, at Kepa havde ret i, at han kunne fortsætte, selvom han greb situationen forkert an,' skriver Chelsea.

Samtidigt lyder det fra den italienske træner, at spillerne spillede præcis, som han ønskede, og at han er i fuld kontrol over situationen i Chelsea.

Chelseas næste kamp er onsdag i Premier League, hvor man hjemme møder lokalrivalerne fra Tottenham.