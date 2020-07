Et sent mål af West Hams Andriy Yarmolenko betød, at Chelsea led et nederlag på 2-3 i Premier League.

Chelsea kunne onsdag aften overtage tredjepladsen i Premier League efter Leicesters nederlag, men sådan gik det langtfra.

Selv om modstanderen var bundholdet West Ham, tog Chelsea og Andreas Christensen fra opgøret uden point, da West Ham vandt 3-2.

Brasilianeren Willian gjorde ellers sit for at holde Chelseas håb om en sejr i live med to scoringer - en på straffespark og en på frispark - men Chelsea tog alligevel misfornøjede fra lokalopgøret efter en sen scoring af indskiftede Andriy Yarmolenko.

Sejren var særdeles vigtig for West Ham, der nu er tre point over nedrykningsstregen. Chelsea er på fjerdepladsen med et point op til Leicester.

Der stod ellers Chelsea på det meste i første halvleg, og i perioder kæmpede West Ham for bare at komme i nærheden af bolden.

Alligevel var det værterne, som fik scoret efter en halv times spil. Troede de i hvert fald.

Tjekkiske Tomas Soucek skrabede bolden over stregen, men på jorden lå holdkammeraten Michail Antonio i offsideposition, og scoringen blev annulleret efter en lang videogennemgang.

Og som så ofte før i fodbold gik det i stedet galt i den anden ende.

Få minutter senere tryllede amerikanske Christian Pulisic i feltet, og den tidligere Dortmund-spiller blev væltet efter et par hurtige finter.

Willian scorede sikkert til 1-0, men i første halvlegs tillægstid tog Soucek revanche og udlignede. Igen efter hjørne, men denne gang med et hovedstød.

West Ham hungrer efter point i bundstriden og øjnede pludselig sejren i begyndelsen af anden halvleg, da Antonio scorede, i samme bevægelse som han væltede.

Chelsea pressede på, og kun en frisparksperle af Willian formåede at overliste hjemmeholdets polske keeper, Lukasz Fabianski.

Med målet til 2-2 blev Willian den første spiller siden marts 2016, som både har scoret på frispark og straffespark i samme Premier League-kamp.

Det lignede en pointdeling, indtil en formidabel omstilling blev afsluttet på fornemste vis af ukrainske Yarmolenko i slutminutterne.

/ritzau/