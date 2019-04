Chancerne var få og underholdningen tam, da Andreas Christensen og Chelsea vandt 1-0 ude over Slavia Prag.

For 11. gang i 11 Europa League-kampe for Chelsea i denne sæson var der fuld spilletid til danske Andreas Christensen i udekampen mod Slavia Prag, hvor Chelsea hentede et godt resultat.

I en lidet ophidsende kvartfinale i Prag sikrede en sen Marcos Alonso-scoring englænderne en 1-0-sejr. Dermed har London-klubben gode kort på hånden til returkampen på hjemmebane.

Havde der været tale om en genudsendelse, havde de fleste nok valgt at spole hen over de første 45 søvndyssende minutter.

Godt midtvejs i halvlegen trak Chelseas Willian ind fra venstre side. Fra kanten af feltet tordnede han bolden på overliggeren.

Andreas Christensen

Det var til gengæld også første halvlegs eneste reelle højdepunkt.

Trafikken omkring målfelterne var stærkt begrænset. Det understøttes også af, at kampens første hjørnespark kom et minut før pause.

Med de danske briller på leverede Andreas Christensen en god kamp i Chelseas centrale forsvar trods en enkelt fejl, som ikke blev straffet.

Kampens kvalitet var også tvivlsom efter pausen, men der kom dog lidt chancer.

Chelsea's Danish defender Andreas Christensen

Efter en times tid fik Chelsea to gode chancer inden for få sekunder. Men både Antonio Rüdiger og Willian måtte forlade Sparta Prag-feltet med uforrettet sag.

Hjemmeholdets bedste forsøg var et tørt hug fra Ibrahim Traore efter 68 minutter, som Kepa flot fik slået til hjørnespark. Der var også et glimt i forbindelse med en fejl af den spanske mål omkring ti minutter før tid.

Det lakkede mod enden uden mål. Men en flot aflevering fra Willian fandt Marcos Alonsos pandebrask i 86. minut, og så snuppede Chelsea alle tre point.

Den samlede vinder af kvartfinalen skal i semifinalen møde vinderen af opgøret mellem Benfica og Eintracht Frankfurt.

Chelsea's Marcos Alonso celebrates scoring their first goal

Meget tyder på, at det bliver førstnævnte, efter at det portugisiske stjernefrø João Félix leverede noget nær et onemanshow hjemme i Lissabon i første kamp.

Den 19-årige offensivspiller scorede tre mål og lagde op til et enkelt, da tyskerne med Frederik Rønnow på bænken blev sendt hjem med et nederlag på 2-4.

Frankfurt fik rødt kort allerede efter 20 minutter, i en situation hvor Benfica også fik straffespark.

