Mason Mount har det hele. En enorm lønseddel, han er profil i en af verdens største fodboldklubber og så er han blot 21 år gammel.

Til gengæld er han også karantæneramt ligesom resten af Chelsea-holdet som følge af coronavirus, men det har den unge mand valgt at se stort på.

Det skriver flere britiske og spanske medier, herunder Daily Mirror.

Søndag valgte midtbanespilleren at deltage i en omgang fodbold sammen med blandt andet den engelske landsholdsspiller Declan Rice.

Mason Mount (forrest i billedet) i nærkamp med Bournemouth-danskeren Philip Billing. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Mason Mount (forrest i billedet) i nærkamp med Bournemouth-danskeren Philip Billing. Foto: MATTHEW CHILDS

Forskellen er bare at Rice, der spiller i West Ham, ikke er i karantæne.

Mount blev spottet af en mand og sin 14-årige søn, skriver Daily Mirror.

»De spillede fem mod fem, og de havde begge (Rice og Mount, red.) halsedisser på for at dække ansigtet, jeg ved ikke, om det var for at beskytte sig eller for ikke at blive genkendt,« siger faren ifølge det britiske medie.

Mount er ikke selv blevet testet positiv, men det er holdkammeraten Callum Hodson-Odoi til gengæld.

Derfor er hele holdet fra London bedt om at forhold sig indendøre.

Daily Mirror skriver også, at Mounts klub Chelsea angiveligt er rasende over den unge spillers beslutning om at bryde karantænen.

Kampen fandt sted i Trent Park i London, og nu raser flere over Mounts besluntning, der blandt andet bliver kaldt for 'uansvarlig.'

Al professionel fodbold i England er pt. sat på pause.