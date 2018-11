Den belgiske kantspiller Eden Hazard mener ikke, at han fortjener at vinde Ballon d’Or, men det gør Kylian Mbappé derimod

Den belgiske kantspiller Eden Harzard har haft et godt år for det belgiske landshold og sin klub Chelsea, som endnu er ubesejret i Premier League.

Til trods for de fine præstationer mener han dog ikke selv, at det er nok til at vinde Ballon d’Or-prisen. Det mener han tilgengæld, at den unge franskmand Kylian Mbappé fortjener.

»Selvom jeg har haft et godt år, bliver jeg nødt til at have begge fødder plantet på jorden. Jeg fortjener ikke at vinde Ballon d’Or,« siger Hazard ifølge Football Espana.

Luka Modric. Arkivfoto. Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Luka Modric. Arkivfoto. Foto: ANTONIO BRONIC

»Der har været andre spillere, som har været bedre end mig. Jeg ville sige Luka Modric, men mellem august og oktober har han ikke holdt samme høje niveau.«

»Hvis man også tager den periode med, vil jeg sige, at Kylian Mbappé fortjener at vinde prisen.«

Hazard og Belgien spiller i aften en vigtig kamp i gruppe 2 i Nations League A, hvor de Schweiz i en direkte duel om førstepladsen.

