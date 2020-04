Efter forhandlinger med bestyrelsen og ejer Roman Abramovich fastholder Chelsea-spillerne deres løn.

I en lang række europæiske topklubber er spillerne gået ned i løn for at hjælpe klubberne, der er økonomisk i knæ i coronakrisen, men stjernerne i Chelsea får lov at beholde deres fulde løn. I hvert fald indtil videre.

Det oplyser London-klubben lørdag.

Her lyder det, at dele af bestyrelsen med ejeren Roman Abramovich i spidsen har haft omfattende samtaler med spillertruppen om, hvordan den bedst muligt hjælper til, at folk i klubben kan beholde deres job, og at fansene kompenseres.

Det kommer ikke i denne ombæring til at gå ud over spillerens lønudbetalinger.

- På dette tidspunkt bidrager mændenes førstehold ikke til klubben økonomisk, men i stedet har bestyrelsen instrueret holdet i at fokusere deres indsats på at støtte andre velgørende formål i højere grad, skriver klubben.

Det kan dog måske på tale, alt efter hvordan krisen udvikler sig.

- Efterhånden som denne krise udvikler sig, vil klubben fortsat have samtaler med mændenes førstehold om økonomiske bidrag til klubbens aktiviteter, lyder det på hjemmesiden.

Det er alle ansatte i klubben - også dem der normalt kun arbejder på kampdage - som fortsætter med at få udbetalt fuld løn. Det sker, uden at Chelsea gør brug af statens støtteordninger.

Derimod må spillere og trænere i Aston Villa give afkald på en del af deres løn i den kommende tid.

Lørdag meddeler klubben, at de i en periode på fire måneder får udsat udbetalingen af 25 procent af deres løn til et senere tidspunkt.

- Førsteholdsspillere og trænere er enige om at udsætte 25 procent af lønnen i fire måneder for at hjælpe klubben i denne periode med usikkerhed, siger Villa-direktør Christian Purslow.

Der blev senest spillet fodbold i Premier League 9. marts, og det er uvist, hvornår den igen kan komme i gang.

/ritzau/