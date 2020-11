Et sent mål af den rutinerede angriber Olivier Giroud var tirsdag aften med til at sikre Chelsea et tidligt avancement til forårets knockoutkampe i Champions League.

34-årige Giroud bragte London-klubben foran med 2-1 kort før tid ude mod franske Rennes, og Premier League-mandskabet er klar til knald eller fald-kampene allerede efter fire kampe i gruppespillet.

Klubben, der tirsdag havde danske Andreas Christensen på bænken hele kampen, har ti point på gruppens førsteplads. Sevilla har også ti point på andenpladsen, mens Krasnodar og Rennes ligger henholdsvis nummer tre og fire – begge med et enkelt point.

Dermed er Sevilla også videre fra gruppen, efter at det spanske mandskab tog en sen 2-1-sejr ude over Krasnodar. Munir scorede sejrsmålet efter 95 minutters spil.

Chelsea har stadig gruppens førsteplads at jagte, men det tidlige avancement betyder, at klubben formentlig vil tillade sig at spare nogle af sine profiler i de to resterende gruppekampe.

Coronapandemien har ført til et usædvanligt kompakt program for de europæiske topklubber.

Derfor vil muligheden for rotation sandsynligvis være kærkommen hos Chelsea-manager Frank Lampard.

Chelsea kom bedst fra start i tirsdagens kamp, men var faktisk også under pres i store dele af kampen.

Allerede efter få minutters spil havde spydspidsen Timo Werner en stor chance for at bringe gæsterne foran. Et indlæg fra højre side fandt tyskeren, der fra nært hold dog skød langt over mål.

Rennes kom langsomt bedre med i opgøret, men det var alligevel Chelsea, der kom på tavlen først.

Mason Mount erobrede bolden på midten og sendte med en god aflevering Callum Hudson-Odoi afsted på en friløber. Den 20-årige englænder sendte bolden fladt under Rennes-målmanden til en 1-0 føring.

Det franske hjemmehold lod sig ikke ryste af scoringen og var i resten af halvlegen banens bedste hold. Den sidste skarphed manglede dog, og derfor var Rennes stadig bagud ved pausen.

Rennes fortsatte det fine spil i anden halvleg, men Chelsea-målmand Edouard Mendy hev også nogle solide redninger frem mod sine tidligere holdkammerater.

Mendy blev i sommer købt af Chelsea i netop Rennes, og det lykkedes ham at holde buret rent langt hen ad vejen.

Efter 85 minutters spil steg Rennes-angriber Sehrou Guirassy dog til vejrs på et hjørnespark og pandede bolden kraftfuldt ind bag en chanceløs Mendy.

Dermed lignede det et uafgjort resultat, hvilket også ville være nok til Chelsea-avancement, men så dukkede Giroud dukkede op og fjernede enhver tvivl om avancementet, netop da tillægstiden var gået i gang.

Werner brændte en stor chance, men på riposten vandt Giroud en hovedstødsduel og sendte flot bolden i kassen.

